TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI KINIK SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTAR YAPTI - Son Dakika

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Başakşehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 800 sağlık çalışanıyla iftarda buluştu. İftar öncesi Kınık ve beraberindekiler sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. İftar vaktinin yaklaşmasıyla birlikte sağlık personelleri sosyal mesafe kurallarına uyarak yemek sırasına girdi. Yemeğini alan sağlıkçılar masalarda karşılıklı olarak oturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte Kınık ve sağlıkçılar oruçlarını açtı.

İFTAR SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

İftar sonrasında açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kredi Yurtlar Kurumumuzun Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'ndayız. Burada sağlıkçılarımız kalıyor. Hastanelerde koronavirüs servislerinde çalışan ve ailelerini muhafaza etmek için evlerine gidemeyen ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş yeni atanan görevlerinin başına gelmiş ancak kalma vesaire gibi işlemlerini yerine getirememiş arkadaşlarımız var. İstanbul'da 3 bin 500 sağlık çalışanımız Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurdunda misafirler. Biz de Kızılay olarak onların gıda ihtiyaçlarını, iftarlarını veriyoruz. Bugün de onlarla birlikte iftar açmak için bu koronavirüsün cephesinin en önünde savaşan sağlıkçılarımızla, hekimlerimizle, hemşirelerimizle, yardımcı personellerimizle birlikte iftar açmak için bulunuyoruz. İstanbul'da 16 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda sağlıkçılarımız bu şekilde barınıyorlar. Bu yurtta 660 sağlıkçımız var ama 3 bin 500 civarında sağlıkçımız yurtlarda konaklıyor "diye konuştu.

- İstanbul