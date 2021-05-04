Türk Kızılayı Hisarcık'ta 2 bin Ramazan pidesi dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılayı Hisarcık'ta 2 bin Ramazan pidesi dağıttı
04.05.2021 12:48
Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yaklaşık 2 bin adet ramazan pidesi dağıttığı bildirildi.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yaklaşık 2 bin adet ramazan pidesi dağıttığı bildirildi.
Pide dağıtımına Ramazan süresince devam edileceğini söyleyen Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, "Ramazan ayının başlangıcından bu yana koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara ihtiyaç sahibi olup olmadıklarına bakmaksızın Genç Kızılay gönüllülerimizce hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sistemli şekilde yaklaşık 2 bin Ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Genç Kızılay gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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