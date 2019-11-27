Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Huzurevi, deprem riski taşıdığı için yıkılacak
Son Dakika Güncel Türk Kızılayı Huzurevi, deprem riski taşıdığı için yıkılacak - Son Dakika

Türk Kızılayı Huzurevi, deprem riski taşıdığı için yıkılacak

6 saat önce

Düzce'de 1988'te bir bağışçının "Huzurevi" yapılması şartıyla verdiği alana yapılan ve 35 yıldır hizmet veren Türk Kızılayı Huzurevi'nin yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve deprem analiz raporları kapsamında, güçlendirilmesi, yenilenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için yıkılıp, aynı...

Türk Kızılayı Huzurevi, deprem riski taşıdığı için yıkılacak, System.String[]

Düzce'de 1988'te bir bağışçının "Huzurevi" yapılması şartıyla verdiği alana yapılan ve 35 yıldır hizmet veren Türk Kızılayı Huzurevi'nin yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve deprem analiz raporları kapsamında, güçlendirilmesi, yenilenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için yıkılıp, aynı yere tekrar yapılması kararı verildi.

Konu hakkında incelemelerini tamamlayan Düzce Valiliği, bina için tekrar yapılma kararı alındığını açıkladı.

Valililikten yapılan açıklamada, Türk Kızılayı Özel Akçakoca Huzurevi'nin 1988 tarihinde açıldığı, halihazırda 31 personel ile 63 yaşlıya hizmet verdiği belirtildi.

Huzurevi binasının mevcut durumu ile Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında yapılan incelemenin tamamladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve deprem analiz raporları kapsamında, güçlendirilmesi, yenilenmesi ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Olası bir afet veya yangın durumunda, telafisi mümkün olmayan bir durumla karşılaşmamak, huzurevinde kalanların ve çalışanların can güvenliğinin tehlikeye düşmemesini sağlamak amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türk Kızılayı Özel Akçakoca Huzurevi'nin tahliye edilmesi, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının yapılarak, eksikliklerinin biran önce giderilmesine karar verilmiş olup, çalışmalar, Türk Kızılayı tarafından koordine edilmektedir."

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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