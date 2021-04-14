Türk Kızılayı Ilgın temsilciliği, faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Türk Kızılayı Ilgın temsilciliği, faaliyetlerine başladı

14.04.2021 12:23
Türk Kızılayı Ilgın temsilciliği, faaliyetlerine başladı, System.String[]

Türk Kızılayı Ilgın Temsilciliği, Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde yeniden faaliyetine başladı.

Türk Kızılayı Ilgın Temsilciliği, Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde yeniden faaliyetine başladı.

Türk Kızılayı Ilgın Koordinatörü olarak görevlendirilen Erdem Ertok, Ilgın İlçe Temsilcisi Aydın Arılık ve Abdullah Turan ile Ilgın'da Türk Kızılayı'nın faaliyetlerini yürütecek.

Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde daha önce de imaret olarak kullanılan yerde Türk Kızılayı'nın şubesini açmaktan mutlu olduklarını belirten İlçe Koordinatörü Erdem Ertok, ruhuna uygun bir mekanda 153 yıllık Türk Kızılayı'nın şubesini açtığını söyledi.

Açılışla ilgili çalışmaların ardından İlçe Koordinatörü Erdem Ertok ve İlçe Temsilcisi Aydın Arılık, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Müftü Abdurrahim Kocağöl'ü ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılayı Ilgın temsilciliği, faaliyetlerine başladı - Son Dakika


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