Türk Kızılayı Keban'da kadınlar gününü kutladı - Son Dakika

Türk Kızılayı Keban Temsilciliği kaymakamlık ve belediye çalışanı kadınlara karanfil verdi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılayı Keban temsilciliği tarafından Keban Belediyesi ve Keban Kaymakamlığında çalışan kadınlara karanfil dağıtıldı.

Kızılay için kadınların ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirten Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya şöyle konuştu

"Kadın ve erkek eşitliğini kabul eden Türk Kızılayı için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ayrı bir yeri ve önemi vardır. Fedakarlığın, sabrın, sevginin ve güzelliğin mimarı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.