Türk Kızılayı Keban'da kadınlar gününü kutladı - Son Dakika

Türk Kızılayı Keban'da kadınlar gününü kutladı
08.03.2021 15:23
Türk Kızılayı Keban Temsilciliği kaymakamlık ve belediye çalışanı kadınlara karanfil verdi8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılayı Keban temsilciliği tarafından Keban Belediyesi ve Keban Kaymakamlığında çalışan kadınlara karanfil dağıtıldı.
Türk Kızılayı Keban Temsilciliği kaymakamlık ve belediye çalışanı kadınlara karanfil verdi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılayı Keban temsilciliği tarafından Keban Belediyesi ve Keban Kaymakamlığında çalışan kadınlara karanfil dağıtıldı.
Kızılay için kadınların ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirten Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya şöyle konuştu
"Kadın ve erkek eşitliğini kabul eden Türk Kızılayı için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ayrı bir yeri ve önemi vardır. Fedakarlığın, sabrın, sevginin ve güzelliğin mimarı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.
Son Dakika Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu