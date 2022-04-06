Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Göç, ihtiyaç sahipleri için bağış çağrısında bulundu - Son Dakika

Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, hayırseverlere bağış çağrısı yaptı.

Göç, yaptığı yazılı açıklamada, gelenekselleşen ramazan ayı yardımlarıyla her yıl milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşan Kızılayın, bu yıl "Az çok demeden paylaşan tüm kalplere hilal olsun" sloganıyla gerçekleştireceği kampanya kapsamında yaklaşık 8 milyon insana ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Kızılayın hayırsever vatandaşların ramazan kampanyası kapsamında yaptığı nakdi ve ayni bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını ifade eden Göç, yardımların 75 bin Kızılay gönüllüsü ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Hayırseverleri bağış yapmaya çağıran Göç, şunları kaydetti:

"Nakdi yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine seçme özgürlüğü sağlayarak ailelerin ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılamalarına imkan veren Kızılay, bu yıl ramazan ayı boyunca zekat, fitre ve fidye bağışlarıyla yurt içinde 220 bin aileye hane başı 500 liradan 110 milyon liralık nakdi destek sağlayacak. Ailelere mobil alışveriş kartları da ulaştırılacak. Alışveriş kartlarıyla 49 bin aileye toplamda 24,5 milyon lira değerinde destek verilecek.

Nakit yardımının yanı sıra ayni yardımlarını da sürdürecek olan Kızılay, ülke genelindeki 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği verecek ve şubeleriyle de 3,8 milyon kişilik iftarlık yemek dağıtacak. Bir aylık mutfak ihtiyacını karşılayan temel gıda malzemelerinin yer aldığı toplam 97 bin adet gıda kolisiyle 388 bin kişiye ulaşacak. Bununla birlikte 585 bin kavurma konservesiyle 1,1 milyon ihtiyaç sahibine destek olacak. Ayrıca çocuklar için hazırlanan 140 bin ikram paketinin yanı sıra 3 bin çocuğa da oyuncak dağıtacak. Temel gıda ve iftarlık yemek yardımlarının yanı sıra 506 bin kişinin de bayramlık giyim ihtiyacını karşılayacak."