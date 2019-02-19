Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanlığı'na Gamsız Seçildi
44 dakika önce
Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanlığı'na Mustafa Gamsız seçildi.
Türk Kızılayı Lüleburgaz
Şube Başkanlığı'na Mustafa Gamsız seçildi.
Öğretmenevinde çift liste ile gerçekleştirilen genel kurulda, Mustafa Gamsız ve mevcut başkan İsmail Arkın yarıştı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul, gelir gider ve faaliyet raporları okunarak ibrasının ardından seçim yapıldı.
Seçimde 146 oyun 80'ini alan Gamsız şube başkanlığına seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: AA
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