Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanlığı'na Gamsız Seçildi

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanlığı'na Gamsız Seçildi

44 dakika önce

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanlığı'na Mustafa Gamsız seçildi.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanlığı'na Gamsız Seçildi, System.String[]
Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanlığı'na Mustafa Gamsız seçildi.

Öğretmenevinde çift liste ile gerçekleştirilen genel kurulda, Mustafa Gamsız ve mevcut başkan İsmail Arkın yarıştı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul, gelir gider ve faaliyet raporları okunarak ibrasının ardından seçim yapıldı.

Seçimde 146 oyun 80'ini alan Gamsız şube başkanlığına seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Lüleburgaz, Güncel
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