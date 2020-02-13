Türk Kızılayı Malatya'da yolda kalan araç sürücülerine kumanya dağıttı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türk Kızılayı Malatya'da yolda kalan araç sürücülerine kumanya dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılayı Malatya'da yolda kalan araç sürücülerine kumanya dağıttı

1 saat önce

Malatya'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla birlikte yoluna devam edemeyen araç sürücülerine Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığınca kumanya dağıtıldı.

Türk Kızılayı Malatya'da yolda kalan araç sürücülerine kumanya dağıttı, System.String[]

Malatya'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla birlikte yoluna devam edemeyen araç sürücülerine Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığınca kumanya dağıtıldı. Yurdun büyük bir çoğunluğunda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Malatya'yı da etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak gece boyunca devam etti.


Malatya-Gölbaşı karayolunun Malatya istikametinde tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Trafik akışı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlanırken, ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yolda kalan vatandaşlara Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından kumanyada dağıtıldı.


Malatya Valisi Aydın Baruş'da Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri tarafından kordineli yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.


Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücüleri ile görüşen Vali Baruş, onlarla bir süre sohbet etti ve yolculuk esnasında dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu. - MALATYA

Türk Kızılayı, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:52 Kaynak: İHA
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