Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı Aykat Güven Tazeledi

Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı Aykat Güven Tazeledi

1 saat önce

Türk Kızılayı Mardin'in Midyat Şubesi Olağan Kongresi'nde Başkan Murat Aykat, güven tazeledi.

Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı Aykat Güven Tazeledi, System.String[]
Türk Kızılayı Mardin'in Midyat Şubesi Olağan Kongresi'nde Başkan Murat Aykat, güven tazeledi.

Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk Kızılayı Şube Başkanı Aykat tarafından okunan faaliyet raporunun ardından seçime geçilirken, Aykat yeninden tek listeyle şube başkanı oldu. Aykat, "Bugüne kadar yetim ve öksüzler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesin yardımına koştuk, bundan sonra da çaresizlerin çaresi olmaya devam edeceğiz. Daha fazla yardım faaliyetlerini yapabilmek için hayırseverlerden katkı bekliyoruz" dedi.

Program teşekkür konuşmasıyla son buldu. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:42 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor

Bakan Albayrak: 2019'da 2,5 Milyon İstihdamı Hayata Geçireceğiz CHP Mersin Milletvekili Başarır, Erdoğan'a 33 Liralık Tazminat Davası Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:58:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı Aykat Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]