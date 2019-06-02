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Türk Kızılayı Muradiye'de ihtiyaç sahiplerini unutmadı

43 dakika önce

Türk Kızılay Muradiye Şubesi ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz çocukları ramazan ayında unutmadı.

Türk Kızılayı Muradiye'de ihtiyaç sahiplerini unutmadı, System.String[]
Türk Kızılay Muradiye Şubesi ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz çocukları ramazan ayında unutmadı.
Kızılay Muradiye Şubesi, ramazan ayında "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası kapsamında 400 ihtiyaç sahibine iftar verdi.
İftarda konuşan Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası doğrultusunda 180 aileye gıda yardımı, 400 yetim çocuğa bayramlık giyecek yardımı yaptıklarını söyledi.
Yetim ve ihtiyaç sahipleriyle bir arada olmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Yay, sözlerine şöyle devam etti:
"Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Türk Kızılayı, şubeleri aracılığıyla yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açmaya devam ediyor. Muradiye Şubesi tarafından günler öncesinden tespit edilen yaklaşık 400 yetim çocuğa, bedenlerine uygun olarak gömlek, tişört, ayakkabı ve kazak yardımı yapıldı Kızılay üyeleri tarafından tek tek ilgiyle karşılanan çocukların mutlulukları bize yeter, çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Çocuklara, bayram öncesinden alınan kıyafetler ailelerini de sevindirdi. Bu gibi yardımlarımız devam edecek." dedi.
İftara, Kızılay Van İl Başkanı Uğur Demiroğlu ve Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:12 Kaynak: AA
Kızılay, Muradiye, Güncel
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