TÜRK KIZILAYI'NA ADANA'DAN 7,5 MİLYON LİRA BAĞIŞ - Son Dakika
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TÜRK KIZILAYI'NA ADANA'DAN 7,5 MİLYON LİRA BAĞIŞ

23.03.2022 10:23

TÜRK Kızılay'ının 18 Mart'ta düzenlenen ve 104 milyon gibi rekor bir bağış toplanan dayanışma gecesinde Adana'dan 7,5 milyon lira bağış yapıldı.

TÜRK Kızılay'ının 18 Mart'ta düzenlenen ve 104 milyon gibi rekor bir bağış toplanan dayanışma gecesinde Adana'dan 7,5 milyon lira bağış yapıldı.

Kızılay'ın 2022 yılını 'dayanışma yılı' ilan ettiğini belirten Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, her Ramazan ayı öncesi, daha fazla ihtiyaç sahibine destek olabilmek için düzenlenen Dayanışma ve Teşekkür Programı'nda 104 milyon TL ile rekor bir bağış toplandığını söyledi. Geçen yılki rakamın ikiye katlandığını ifade eden Ramazan Saygılı, Adana'nın da 7,5 milyon TL ile bağış gecesine büyük destek verdiğini dile getirdi.

Saygılı, "18 Mart akşamında kendi rekorumuzu kırdık. Geçen sene aldığımız bağış rakamını ikiye katlayarak 104 milyon gibi çok anlamlı bir bağışla bu yılda sofralara katık, kaşıklara lokma olmaya, hem ülke içerisinde hem ülke dışındaki 20 noktada milletimiz adına iyiliği bulaştırmaya devam edeceğiz. Bağış gecemizde 7,5 milyon TL gibi bir rakamla Adanamızın katkısı büyük oldu" dedi.

UKRAYNA'YA 27 TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ

Rusya- Ukrayna savaşında da ilk gün operasyonun başladığı haberinin gelmesiyle birlikte Kızılay'ın bölgeye ulaştığını dile getiren Ramazan Saygılı, "İlk gün sabahın erken saatlerinde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 5 TIR'ı profesyonel arkadaşlarımızla yola çıkardık. Hem Ukrayna içerisinde hem de sınır bölgelerinde yemekhanelerimizi kurduk. Tabi savaş devam ediyor ve dün itibariyle 27 TIR ihtiyaç malzemesi göndermiş olduk. Giyim, gıda, hijyen ve temizlik malzemelerini ulaştırarak savaş mağdurlarına da bağışçılarımızın desteğiyle yardımda bulunduk. Türkiye'ye gelenleri de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yine ilk karşılayan bizler olduk. KYK yurtlarında devletimizin öngördüğü talimatlar doğrultusunda oradaki misafirlerimizin yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını da karşılıyoruz" diye konuştu.

TÜRK KIZILAYI'NA ADANA'DAN 7,5 MİLYON LİRA BAĞIŞ
TÜRK KIZILAYI'NA ADANA'DAN 7,5 MİLYON LİRA BAĞIŞ
TÜRK KIZILAYI'NA ADANA'DAN 7,5 MİLYON LİRA BAĞIŞ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK KIZILAYI'NA ADANA'DAN 7,5 MİLYON LİRA BAĞIŞ - Son Dakika


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