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Türk Kızılayı'ndan aşure ikramı

1 saat önce

Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Türk Kızılayı'ndan aşure ikramı, System.String[]

Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kızılay İş Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaş yoğun ilgi gösterdi.


Muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy, Yönetim Kurulu üyesi Muammer Cetemen ve birçok Kızılay gönüllüsü ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Eskişehir, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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