Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım
Son Dakika Güncel Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım

Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım

51 dakika önce

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi, Eymir beldesinde 250 öğrenciye giysi ve gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım, System.String[]

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi, Eymir beldesinde 250 öğrenciye giysi ve gıda yardımında bulundu.


Sorgun şube Başkanı Ali Ateşer, yaptığı açıklamada, şubelerinin gerek merkezde, gerekse köy ve beldelerde olanaklar dahilinde dar gelirlilere gıda ve giyim yardımında bulunduğunu söyledi.

Ateşer, devlet eliyle yapmış oldukları yardımları, vatandaşlar arasında ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda Eymir beldemizde eğitim öğretim gören 250 öğrencimize ve ailelerine kavurma, kıyma, giyecek ve ayakkabıdan oluşan yardımda bulunduk." dedi.


Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu da Türk Kızılay Sorgun Şubesine vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Sorgun, Eymir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li belediye yeni personel kimlik kartlarında Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırdı
Ermeni dövüşçü, Türk dövüşçüyü boğarak öldürmeye çalıştı! Hem çocuklarının sünnetini hem de düğünlerini aynı gün yaptılar CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:10:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]