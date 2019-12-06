Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım
Son Dakika Güncel Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım - Son Dakika

Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım

6 saat önce

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan aileye yardımda bulundu.

Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım, System.String[]

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan aileye yardımda bulundu.


Yangın, 6 Kasım'da Seydiler ilçesine bağlı İncesu köyü İmamoğlu Mahallesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Murat İnan'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.


Yangın sonrasında Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan Murat İnan ile ailesini ziyaret ederek, yatak, battaniye, mutfak malzemesi, giyecek ve gıda kolisi yardımında bulundu. - KASTAMONU

Türk Kızılayı, Kastamonu, Seydiler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:54 Kaynak: İHA
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