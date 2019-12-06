Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan aileye yardımda bulundu.



Yangın, 6 Kasım'da Seydiler ilçesine bağlı İncesu köyü İmamoğlu Mahallesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Murat İnan'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.



Yangın sonrasında Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Seydiler ilçesinde evi yanan Murat İnan ile ailesini ziyaret ederek, yatak, battaniye, mutfak malzemesi, giyecek ve gıda kolisi yardımında bulundu. - KASTAMONU