Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan gıda yardımı

Türk Kızılayı'ndan gıda yardımı

2 saat önce

Türk Kızılayı Şırnak Şubesi ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlülerin yakınlarına gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Şırnak Şubesi ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlülerin yakınlarına gıda yardımı yapıldı.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Kızılay Şube Başkanı Uzman Doktor Yakup Uslu, Kızılay'ın 150 yıllık bir iyilik çınarı olduğunu söyledi.
Uslu, ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde bine yakın aileye gıda yardımında bulunmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bugün, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında ailelerimize gıda yardımında bulunduk." dedi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz da yükümlülerin ailelerini emanet olarak gördüklerini belirtti.
Programa, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik ve yükümlülerin aileleri katıldı.
Türk Kızılayı'ndan gıda yardımı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:07 Kaynak: AA
Şırnak, Türk Kızılayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Dağlardan Topladıkları Karları İlçede Satıyorlar Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:53:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan gıda yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]