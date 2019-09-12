Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Türk Kızılayı'ndan Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu'na ziyaret

1 saat önce

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kızılay Sağlık Şirketi Genel Müdürü Metin Tunç ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu ziyaret etti.

Türk Kızılayı'ndan Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu'na ziyaret, System.String[]

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kızılay Sağlık Şirketi Genel Müdürü Metin Tunç ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu ziyaret etti.

Üzülmez, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni belirlenen yönetim kurulunun çalışmalarına başladığını söyledi.

Türk Kızılayı'nın dünya çapında aktif görevler üstlendiğini ifade eden Üzülmez, "Hadim ilçesi ile de uyumlu bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Burada Türk Kızılayı'na ait bir binamız var. Burayı inceleyip gerekli değerlendirmeleri yapacağız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hadimioğlu da Üzülmez ve ekibine başarı temennisinde bulundu.

Ahmet Hadimioğlu, Türk Kızılayı, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı Meltem, dönüşte kalp krizinden öldü
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İbrahim Eren iddiası doğru değil Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu Son Dakika: Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:26:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]