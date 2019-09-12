Türk Kızılayı'ndan Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu'na ziyaret

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kızılay Sağlık Şirketi Genel Müdürü Metin Tunç ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu ziyaret etti.

Üzülmez, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni belirlenen yönetim kurulunun çalışmalarına başladığını söyledi.

Türk Kızılayı'nın dünya çapında aktif görevler üstlendiğini ifade eden Üzülmez, "Hadim ilçesi ile de uyumlu bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Burada Türk Kızılayı'na ait bir binamız var. Burayı inceleyip gerekli değerlendirmeleri yapacağız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hadimioğlu da Üzülmez ve ekibine başarı temennisinde bulundu.