Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım

Türk Kızılayı'ndan İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım

1 saat önce

Türk Kızılayı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklara yardım dağıttı.

Türk Kızılayı'ndan İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım, System.String[]
Türk Kızılayı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklara yardım dağıttı.

Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, gönüllü ekibi ile birlikte aileleri bizzat ziyaret ederek yardım kolilerini dağıtmaya başladı. Türk Kızılayı'nın ilçe merkezinde yaptığı titiz çalışma sonucunda ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerinin dağıtıldığını kaydeden Tatar şunları söyledi:

"Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından şube başkanlığımıza 350 kişilik elbise yardımı, 75 kolilik gıda yardımı ve 180 et kumanyası gönderildi. Biz de daha önceden ilçe merkezimizde tespit ettiğimiz 100 yetim çocuğumuza elbise yardımlarımızı gerçekleştirdik. Aynı zamanda 50 muhtaç ailemizin gıda ve et kumanyalarının da dağıtımını gerçekleştirdik. Elimizde kalan elbiseleri köy okullarımızda tespit edeceğimiz yetim öğrencilerimize dağıtmayı planlıyoruz. Bununla ilgili okul idareleri ile iletişime geçtik." - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:08 Kaynak: İHA

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