Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan Kerküklü Göçmenlere Çadır Yardımı

Türk Kızılayı'ndan Kerküklü Göçmenlere Çadır Yardımı

1 saat önce

Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük kentindeki göçmenlerin kaldığı Yahyava Kampı'na çadır yardımında bulundu.

Türk Kızılayı'ndan Kerküklü Göçmenlere Çadır Yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük kentindeki göçmenlerin kaldığı Yahyava Kampı'na çadır yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki Yahyava Kampı'na 85 yeni çadır desteği sunduklarını söyledi.

Beş yıl önce kurulan kampta yaptıkları incelemelerde çok sayıda çadırda yırtılmalar meydana geldiğini tespit ettiklerini aktaran Akbaş, "Zorlu kış ve yaz şartlarından dolayı yıpranan çadırların yenilenmesine destek olduk. Getirdiğimiz çadırları kamp idaresine teslim ettik." dedi.

Akbaş, kampa sundukları çadırların 15 buçuk metrekarelik olduğunu ifade ederek, çadırların kurulmasında da göçmenlere yardımcı olduklarını ve iki hafta içinde çalışmanın tamamlanacağını dile getirdi.

"Türk Kızılayı her zaman yanımızda"

Türk Kızılayı'nın yıllardır göçmenlere destek olduğuna dikkati çeken Yahyava Kampı Müdürü Şuayib Kasapoğlu da "Kampın kurulduğu 2014'ten bu yana hep yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı'na şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kasapoğlu yalnızca çadır değil birçok konuda Türk Kızılayı'nın kendilerine destek ve yardım sunduğunu vurgulayarak, beş yıldan bu yana gıda, giyim ve temel ihtiyaçlar konusunda Kızılayın desteğini gördüklerini ifade etti.

Yahyava Kampı'ndaki Telaferli göçmen Ammar Selim, "Bu kış artan yağış ve fırtınalarından dolayı çok sayıda çadırda yırtılma oldu. Çadırlara sızan sular bize zor günler yaşattı. Türk Kızılayı sağ olsun bu çadırları getirerek bizi bir kez daha kurtardı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:15 Kaynak: AA

Irak, Kerkük, Türk Kızılayı, Güncel
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