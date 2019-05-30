Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan Kırıkhan'daki Suriyelilere iftar
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Türk Kızılayı'ndan Kırıkhan'daki Suriyelilere iftar

40 dakika önce

Türk Kızılayı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere iftar yemeği dağıttı.

Türk Kızılayı'ndan Kırıkhan'daki Suriyelilere iftar, System.String[]
Türk Kızılayı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere iftar yemeği dağıttı.

Türk Kızılayı Tuzla Şubesi, Hatay Yardımlaşma Derneği aracılığıyla Kırıkhan ilçesinde çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecilere sıcak iftar yemeği ikramında bulundu.

Yüzlerce Suriyeli mülteciye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilirken, Kızılay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci, Hatay'da bulunan Suriyelilerin yanı sıra İdlib, Cinderes ve Afrin'de de iftar yemekleri verdiklerini söyledi. Demirci, "Türk Kızılayı Tuzla Şubesi olarak bu Ramazanda çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Bunlardan en önemlisi şuan burada olduğu gibi hem Türkiye içerisinde hem de Türkiye sınırları dışarısında Suriye bölgesinde, İdlib'de, Cinderes'te ve Afrin'de ihtiyaç sahiplerimize günlük ortalama 3 ile 5 bin civarında sıcak yemek, iftar yemeği inşallah çıkarıyoruz. Tabi ki Türk Kızılayı Tuzla Şubesi bütün bunları yardımsever vatandaşlarımızın bağışçılarımızın sayesinde yapabiliyor. Özellikle burada bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Tuzla Belediyemize çok teşekkür ediyorum, gerçekten bu işe emek veren gönül veren bu işe el uzatan tüm vatandaşlarımıza, Kızılay ailesine çok teşekkür ediyorum. Buradan bir kez daha bağışçılarımıza teşekkür ederek sözlerime son vermek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun Allah eksikliklerini göstermesin. Her zaman Türk Kızılayı ihtiyaç sahibi olan bütün insanlığın yanında" dedi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:33 Kaynak: İHA
Hatay, Kırıkhan, Türk Kızılayı, Güncel
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