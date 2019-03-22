Türk Kızılayı'ndan KKTC Kızılayı'na Araç Bağışı

"Kan ver, hayat ver" sloganıyla KKTC'nin birçok yerinde kan bağışı kampanyası düzenleyen KKTC Kızılayı'na, Türk Kızılayı tarafından ikinci kan alım aracı bağışlandı.

"Kan ver, hayat ver" sloganıyla KKTC'nin birçok yerinde kan bağışı kampanyası düzenleyen KKTC Kızılayı'na, Türk Kızılayı tarafından ikinci kan alım aracı bağışlandı.



Kuzey Kıbrıs Delege Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm noktalardaki kan bağışı kampanyalarına yetişmeye çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kızılayı'nın kan alım aracı ihtiyacını gören Türk Kızılayı, KKTC Kızılayı'na ikinci kan alım aracı bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Recep Günaydın yaptığı açılamada, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti ve kan bağışının önemini vurguladı. Kan alım araçlarının, gönüllü ekiplerin tüm noktalardaki kan bağışı kampanyalarına yetişmesi açısından önemli olduğunu belirten Günaydın, KKTC Kızılayı'nın topluma yararlı faaliyetlerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - LEFKOŞA

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