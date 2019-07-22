Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan kurban bağışı çağrısı
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Türk Kızılayı'ndan kurban bağışı çağrısı

1 saat önce

Türk Kızılayı Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, vatandaşlardan Türk Kızılayı'nın kurban kampanyasına destek olmalarını istedi.

Türk Kızılayı'ndan kurban bağışı çağrısı, System.String[]
Türk Kızılayı Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, vatandaşlardan Türk Kızılayı'nın kurban kampanyasına destek olmalarını istedi.
Albayrak, vatandaşlardan Türk Kızılayı Sinop Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, kurum olarak 151 yıldır mazlum insanların yardımına koştuklarını söyledi.
Her Kurban Bayramı'nda milyonlarca insanın sofralarına kurban eti ulaştırdıklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Vekaletle kurban kesim kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak kesilecek. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak. Her dönemde mazlum ve mağdurların yanında olan Kızılay'ın bu çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi için vatandaşlarımızın verecekleri destek çok önem arz ediyor. O anlamda vatandaşlarımızdan kurbanlarını kurumumuza bağış yapmalarını bekliyoruz."
Kemal Albayrak, Türk Kızılayı, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:44 Kaynak: AA
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