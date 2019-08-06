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Türk Kızılayı'ndan kurban vekaleti yürüyüşü

38 dakika önce

"Kurbanın Bereketini Yıl Boyunca Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılayı, Ağrı'da kurban vekaletine destek amaçlı yürüyüş düzenledi.

Türk Kızılayı'ndan kurban vekaleti yürüyüşü, System.String[]
"Kurbanın Bereketini Yıl Boyunca Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılayı, Ağrı'da kurban vekaletine destek amaçlı yürüyüş düzenledi.
Ağrı'daki yürüyüş Türk Kızılayı Ağrı Şubesi ve gönüllülerinin katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'nde başladı.
Cadde boyunca yürüyen gönüllüler, vatandaşlara vekalet yoluyla kurban kesimi kampanyasını anlatarak bilgilendirici broşürler dağıttı.
Yürüyüş, Eski Van Caddesi'nde sona erdi.
Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, vekalet yoluyla kurbana desteği artırmak için yürüyüş yaptıklarını söyledi.
Türk Kızılayı'nın 51 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ve bu sene Türkiye'de "Hilal Olsun" sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Tatlı, şöyle devam etti:
"Vekalet yoluyla kurban kesimi kampanyasını tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Ağrı'da da gerçekleştirdik. 51 farklı ülkede vekalet yoluyla kurban kesimi için kurban vekaletlerini Kızılay'a bağış yapan insanların vekaleti Afrika'dan tutun da Asya kıtasının birçok ülkesine ulaşmakta. Bizler Ağrı'da oluşturmuş olduğumuz bir vekaleti farklı bir ülkedeki kardeşimize ya da yut içindeki kardeşlerimize ulaştırmak için tanıtım ve bilgilendirme yürüyüşü yaptık. Kurbanın bir yıl içinde bütün herkese ulaşabilmesi için kurban bereketini mazlumların yaşaması için Kızılay olarak 'Hilal Olsun Türkiye' demekteyiz. Türkiye'de kurban vekalet ücretimiz 850 lira, yurt dışı içinde 725 lira. Tüm bankalarda EFT ve havale yoluyla Kızılay'a bağış yapılabilmektedir."
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:01 Kaynak: AA
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