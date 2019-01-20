Türk Kızılayı'ndan Sahil Temizliği

Türk Kızılayı gönüllüleri, "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak tabir edilen Akçakoca ilçesinde sahil temizliği yaptı.

Türk Kızılayı gönüllüleri, "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak tabir edilen Akçakoca ilçesinde sahil temizliği yaptı.



Çuhallı Plajı'nda bir araya gelen Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi gönüllüleri, plajda bulunan plastik poşet ve çöpleri topladı.



Şube Başkanı Özkan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındanlık oluşturmak amacıyla temizlik yaptıklarını söyledi.



Çöplerin deniz canlılarına önemli oranda zarar verdiğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:



"Son dönemde bilindiği üzere marketlerde plastik poşetler ücretli satılıyor, Bunların doğamıza çok büyük zararları var. Pet şişeleri deniz canlılarının da ölümüne sebep oluyor. Dünyanın ekolojik olarak dengesini de bozmuş oluyor. Burada gençler ile birlikte yapmamızın nedeni de, en iyi temizlik kirletmemektir, öngörüsüdür. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde de okullar ile birlikte hakaret edip öğrencilerimize küçük yaşta, eğitim alanın da bunları enjekte etmek istiyoruz. Bu faaliyetlerimizi oluştururken birlikte karar alıyoruz."



Toplumun her kesimini temizlik konusunda duyarlı olmaya davet eden Öztürk, "Deniz dalgalı olduğu zaman plastik pet şişelerini dışarı atıyor. Almazsak buradan tekrar geri alıyor. Diğer sahillere doğru tekrar geri veriyor. Onun için şimdi eldivenleri takarak çöpleri topluyoruz. Duyarlı olalım, sahiller hepimizin, kirletmemeye çalışalım. Yaşanabilir bir ülke bırakalım." diye konuştu.

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