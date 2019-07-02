Türk Kızılayı'ndan Suriye'de yaralanan askere ziyaret
10 dakika önce
Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi, Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Türk Kızılayı Akçakoca
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:10 Kaynak: AA
Şubesi, Suriye
'de Zeytin
Dalı Harekat bölgesinde yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top
'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Şube Başkanı Özkan Öztürk
ve yönetim kurulu üyeleri, terör örgütü PKK/YPG unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'u evinde ziyaret etti.
Başkan Öztürk, Baran Top'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Baran Top ve ailesiyle yapılan sohbetin ardından ziyaret sona erdi.
Kaynana, uzman çavuş damadını bıçakladı
Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir
"Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor"
Madımak olaylarına tanık olan Karamollaoğlu'ndan çağrı: Karanlık eller ortaya çıkarılsın