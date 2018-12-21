Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan Telaferli İç Göçmenlere Kışlık Giysi Yardımı

Türk Kızılayı'ndan Telaferli İç Göçmenlere Kışlık Giysi Yardımı

3 saat önce

Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük kentindeki Yahyava sığınmacı kampında kalan 500'den fazla Telaferli Türkmen aileye giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı'ndan Telaferli İç Göçmenlere Kışlık Giysi Yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük kentindeki Yahyava sığınmacı kampında kalan 500'den fazla Telaferli Türkmen aileye giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telaferli iç göçmen 550 aileye kışlık kıyafet paketi dağıttıklarını söyledi.

Akbaş, "Bir ailenin asgari düzeyde kullanabileceği kıyafet paketi, mont, kazak, çocuk giyimi, ayakkabı ve hırkadan oluşuyor." dedi.

Irak genelinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından dolayı evlerini terk eden ailelere her türlü yardımı sunmaya çalıştıklarını aktaran Akbaş, çalışmalarını Irak Kızılayı ile iş birliği içinde yürüttüklerini ve ülkenin birçok bölgesindeki terör mağdurlarına yardım eli uzattıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:06 Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Türk Kızılayı, Güncel
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