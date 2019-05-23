Türk Kızılayı'ndan Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı
8 saat önce
Venezuela'da devam eden siyasi kriz gıda ve ilaç yetersizliğine yol açıyor. Türk Kızılayı, yaptırımlar yüzünden yeterince ilaç alımı yapamayan Venezuela'ya ilaç sevkiyati yapılacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:53
Derin bir siyasi krizden geçen Venezuela
'ya Türkiye
ilaç yardımı yapmaya hazırlanıyor. Türk Kızılayı
, dış yaptırımlar nedeniyle ilaç ve gıda sıkıntısı çekilen ülkeye ilaç sevkiyatı yapılacağını duyurdu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık
, "İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Şu an arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak." dedi.
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