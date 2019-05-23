Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı

Türk Kızılayı'ndan Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı

8 saat önce

Venezuela'da devam eden siyasi kriz gıda ve ilaç yetersizliğine yol açıyor. Türk Kızılayı, yaptırımlar yüzünden yeterince ilaç alımı yapamayan Venezuela'ya ilaç sevkiyati yapılacağını duyurdu.

Türk Kızılayı'ndan Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı, System.String[]
Derin bir siyasi krizden geçen Venezuela'ya Türkiye ilaç yardımı yapmaya hazırlanıyor. Türk Kızılayı, dış yaptırımlar nedeniyle ilaç ve gıda sıkıntısı çekilen ülkeye ilaç sevkiyatı yapılacağını duyurdu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Şu an arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:53 
Türk Kızılayı, Venezuela, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Polis Teşkilatı'ndan Kilink İstanbul Paylaşımı Wikipedia, Türkiye'deki Erişim Engelini AİHM'e Götürüyor ABD'li Meclis Üyesi Castro'dan Göçmen Çocukların Ölümü İle İlgili Zehir Zemberek Sözler: Ölüm Salgınını Gizliyor Yargıtay, Tecavüzcüsünü Öldürüp Kafasını Köy Meydanına Atan Nevin Yıldırım'ın Cezasını Onadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:08:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]