Türk Kızılayı'ndan yardım
1 saat önce
Türk Kızılayı Ereğli Şubesi, ilçede etkili olan sağanak sonrası evleri hasar gören 14 aileye yardımda bulundu.
Türk Kızılayı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:16 Kaynak: AA
Ereğli Şubesi, ilçede etkili olan sağanak sonrası evleri hasar gören 14 aileye yardımda bulundu.
Şube Başkanı Yaşar Ciğer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan sağanağın ardından evleri hasar gören ailelere yönelik yardım çalışması başlattıklarını söyledi.
Bu doğrultuda tespit edilen 14 aileye gıda, temizlik ve değişik malzemelerden oluşan yardımların evlere teslim edildiğini ifade eden Ciğer, "Mevlam bize böyle bir doğal afet bir daha yaşatmasın, inşallah." dedi.
Deniz kıyısında vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu "Girmek yasaktır" tabelasının olduğu yerde denize giren çocuk öldü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Aleyna Tilki Bodrum'da sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi