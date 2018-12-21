Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan Yemen'e Yardım

Türk Kızılayı'ndan Yemen'e Yardım

6 saat önce

Türk Kızılayı savaştan dolayı Hudeyde'deki evlerini terk ederek Lahic'e sığınan göçmenlere 500 koli gıda dağıttı.

Türk Kızılayı savaştan dolayı Hudeyde'deki evlerini terk ederek Lahic'e sığınan göçmenlere 500 koli gıda dağıttı.

Yemen resmi haber ajansına göre (SABA) Lahic valisi Ahmed et-Türki, Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık ve Yemen İnsani Yardım Yüksek Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Belfakiye'nin eşliğinde göçmenlere gıda dağıtımında bulundu.

Türki, Türk Kızılayı'nın bölgedeki yardımlarını överek, söz konusu yardımların Hudeyde'den göçen Yemenlilerin sıkıntılarını bir nebze hafifleteceğini söyledi.

Öte yandan Yemen İnsani Yardım Yüksek Komitesi Genel Koordinatörü Belfakiye de Türk Kızılayı'nın Yemenlilere yönelik yardım çabalarını takdir etti.

Türk Kızılayı Başkanı Kınık ise Türkiye'nin Yemen ve Yemenlilerin yanında durmaya devam edeceğini ve savaş sebebiyle yaşanan istisnai durumlardan dolayı yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, geçen haziran ve temmuz ayı arasında 17 bin 350 aile Hudeyde'den göç etmek zorunda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Kınık, Yemen, Türk Kızılayı, Güncel
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