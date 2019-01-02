Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Kadın Kolları Yönetiminden Seçen'e Nezaket Ziyareti

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Kadın Kolları Başkanı Esra Atay, geçtiğimiz günlerde başladıkları hizmet yolunda, tüm yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamayı temel bir hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'de , Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirerek, yaptığı çalışmalarla bugüne kadar tüm dünyada mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanı başında olan Türk Kızılayı'nın Nevşehir'de de aynı inanç içerisinde ihtiyaç sahiplerinin yanı başında olacaklarına inandığını kaydetti.