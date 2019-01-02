Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Kadın Kolları Yönetiminden Seçen'e Nezaket Ziyareti

Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Kadın Kolları Yönetiminden Seçen'e Nezaket Ziyareti

45 dakika önce

Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Kadın Kolları Başkanı Esra Atay başkanlığındaki heyet,Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Kadın Kolları Yönetiminden Seçen'e Nezaket Ziyareti, System.String[]

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Kadın Kolları Başkanı Esra Atay, geçtiğimiz günlerde başladıkları hizmet yolunda, tüm yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamayı temel bir hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'de , Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirerek, yaptığı çalışmalarla bugüne kadar tüm dünyada mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanı başında olan Türk Kızılayı'nın Nevşehir'de de aynı inanç içerisinde ihtiyaç sahiplerinin yanı başında olacaklarına inandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:56 Kaynak: Bültenler

Türk Kızılayı, Nevşehir, Güncel
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