Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'nın desteğiyle öğrenciler için "Robotics Atölye"
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Türk Kızılayı'nın desteğiyle öğrenciler için "Robotics Atölye"

7 saat önce

Türk Kızılayı'nın resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Robotics Atölye" çalışmasının 5 bin 19 ilkokul öğrencisiyle buluştuğu bilgisi verildi.

Türk Kızılayı'nın desteğiyle öğrenciler için
Türk Kızılayı'nın resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Robotics Atölye" çalışmasının 5 bin 19 ilkokul öğrencisiyle buluştuğu bilgisi verildi.

Paylaşıma göre, Türk Kızılayı'nın desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın çocuklar için gerçekleştirdiği "Robotics Atölye" çalışması, 2018-19 eğitim öğretim yılı kapsamında ülke genelinde 5 bin 19 ilkokul öğrencisiyle buluştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Kızılayı, Güncel
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