Türk Kızılayı'nın desteğiyle öğrenciler için "Robotics Atölye"
7 saat önce
Türk Kızılayı'nın resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Robotics Atölye" çalışmasının 5 bin 19 ilkokul öğrencisiyle buluştuğu bilgisi verildi.
Türk Kızılayı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
'nın resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Robotics Atölye" çalışmasının 5 bin 19 ilkokul öğrencisiyle buluştuğu bilgisi verildi.
Paylaşıma göre, Türk Kızılayı'nın desteğiyle Kuzey Kıbrıs
Türk Kızılayı'nın çocuklar için gerçekleştirdiği "Robotics Atölye" çalışması, 2018-19 eğitim öğretim yılı kapsamında ülke genelinde 5 bin 19 ilkokul öğrencisiyle buluştu. - ANKARA
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