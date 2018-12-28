Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'nın Sudan'daki Katarakt Ameliyatları Sürüyor

Türk Kızılayı'nın Sudan'daki Katarakt Ameliyatları Sürüyor

57 dakika önce

HARTUM (AA) – Türk Kızılayı, Sudan Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde başlattığı proje kapsamında 650 Sudanlının katarakt ameliyatı masraflarını üstlendi.

Türk Kızılayı'nın Sudan'daki Katarakt Ameliyatları Sürüyor, System.String[]
HARTUM (AA) – Türk Kızılayı, Sudan Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde başlattığı proje kapsamında 650 Sudanlının katarakt ameliyatı masraflarını üstlendi.


Katarakt vakalarının sıkça yaşandığı Sudan'da "Katarakt Ameliyatı Projesi"ni başlatan Kızılay, ekim ayında Sudan Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Valideyn Göz Hastanesi ile Hartum Göz Hastanesi'nde 200 ihtiyaç sahibi Sudanlıyı ameliyat ettirdi.


Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç başkanlığındaki heyet de 25 Aralık'ta Polis Üniversitesi Hastanesi'nde 250 kişiyi kapsayan ameliyatları başlattı. Ertesi gün bu kez Nileyn Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaların tedavisine başlandı. Burada da 200 hasta katarakt ameliyatı olacak.


Sudanlı doktorların görev aldığı, yeni yılın ilk haftasına kadar sürecek ameliyatlarla toplam 650 Sudanlının operasyonları tamamlanmış olacak.

Heyet, ayrıca Polis Üniversitesi Hastanesi yeni doğan bölümündeki ailelere, bebeklerin ve annelerin öncelikli hijyen, giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarını içeren "Sevgi Bohçaları" dağıttı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Sudan/ Güney Sudan Delegasyonu Başkanı Osman Barış Diker, kataraktın Sudan'da görülen en yaygın hastalıklardan biri olduğunu, bu sebeple ekim ayında bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.


Diker, Türk Kızılayı olarak bağışçıların destekleriyle bölgedeki ihtiyaç sahipleri ve mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:33 Kaynak: AA

Hartum, Türk Kızılayı, Sudan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak

Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:30:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'nın Sudan'daki Katarakt Ameliyatları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]