Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı, öğrencilerden kan bağışı aldı
Son Dakika Güncel Türk Kızılayı, öğrencilerden kan bağışı aldı - Son Dakika

Türk Kızılayı, öğrencilerden kan bağışı aldı

6 saat önce

Türk Kızılayı Kan Toplama Merkezi, üniversite öğrencilerden kan bağışı topladı.

Türk Kızılayı, öğrencilerden kan bağışı aldı, System.String[]

Türk Kızılayı Kan Toplama Merkezi, üniversite öğrencilerden kan bağışı topladı.


Türk Kızılayı Kan Toplama Merkezi ekibi, üniversite öğrencilerden kan bağışı aldı. Yoğun talebin olduğu kan bağışında öğrenciler, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu. Türk Kızalayı Doktoru Sadık Kumbasar, Kızılayın rutin olarak kurumlarda bu tür kan bağışı topladığını belirterek, "Bu kapsamda Kızılay Kan Bağışı Merkezi 6 personel ve 1 doktor ile 3 ayda bir kan bağışı topluyoruz. İletişim Fakültesinde binlerce öğrenci olmasına rağmen kan bağışı oranı düşük. Ayrıca bizlerde her kişiden kan bağışı almıyoruz. Bu yüzden üniversitelerin kan bağışına yönelik teşvik açısından ders işlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Türk Kızılayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir?
Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:49:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı, öğrencilerden kan bağışı aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]