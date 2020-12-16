- Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor - Son Dakika

- Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor

16.12.2020 17:11

- Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor İhtiyacı olan her insana din, dil, ırk, mezhep ayırmadan yardım eden bir kuruluş olan Türk Kızılayı, pandemi sürecinde de önemli görevler üstlendi.

- Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor

SAMSUN - İhtiyacı olan her insana din, dil, ırk, mezhep ayırmadan yardım eden bir kuruluş olan Türk Kızılayı, pandemi sürecinde de önemli görevler üstlendi. Bağışçıları ve gönüllüleriyle insanlığa uzanan eller Samsun'da bu yıl da binlerce kişiye destek oldu.

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, Kızılay'ın yalnız pandemi döneminde değil insanların ihtiyaç duyduğu her zaman var olduğunu dile getirdi. Bu sene 3 binin üzerinde kuru gıda yardımı yaptıklarını belirten Başkan Bulut, "Kuru gıda yardımlarında bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her şey bulunuyor. 3 bin ailemize bu şekilde ulaştık. Bunun dışında 12 bin aileye de konserve et yardımı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz" dedi. Bulut yaklaşık bin aileye de giyim yardımı yaptıklarını ifade etti.

İnsanların evlerinde karantinada oldukları dönemlerde de yalnız bırakmadıkları belirten Ahmet Ali Bulut, "Şimdi temaslı sayısı arttı. 'Dışarı çıkmama yasak marketten bir şey alamıyorum' diye temaslılar bize telefon ediyor. Adresini alıyoruz 'yardımınız geldi kapının önüne bıraktık oradan alabilirsiniz" diye arıyoruz. Onlar teslim alıyorlar" diye konuştu.

Binin üzerinde insanın bu işe gönül verdiğini dile getiren Bulut, "Tamamen gönüllüler vasıtasıyla yürütülüyor. Bizim şubemizin profesyonel çalışanı sadece 7 kişi ama binin üzerinde gönüllümüz var. Bu gönüller ihtiyaç olduğunda her zaman koşa koşa geliyorlar. Onlar vasıtasıyla dağıtıyoruz yardımları yapıyoruz. Kızılay şube başkanı da gönüllüdür. Biz 3 senede bir seçiliyoruz. Kimse zorla yap demiyor Allah rızası için gönlümüzden geldiği için bu işi yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yurt karantinasına alınan insanların da yanında olduklarına değinen Başkan Bulut, "Evde kalması gerektiği halde dışarıda yakalanan insanlar yurtlarda karantinaya alınıyor. Polis onları KYK yurtlarına getiriyor. Biz Kızılay olarak o yurtlarda kalan insanlara yemek veriyoruz. Şu ana kadar 700 kişiye yemek verdik. Bu günde 3 öğün oluyor. Sabah, öğle, akşam yemeği, su ve çay olmak üzere gerçekleşiyor. Dağıtmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı bugün de faaliyetlerine devam etti. Samsun'da Mutluluğun Kanatları Derneği ve özel bir şirket Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı'na anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Kızılay'a dernek tarafından 100 adet gıda kolisi, şirketçe de çocuklar için 7 bin çikolata bağışı yapıldı. Ulaştırılacak insanlar adına yardımlar için teşekkür eden Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, "Biz bunları merkez ve ilçelerdeki şubelerimize gönderiyoruz. Onlar evlerine hiç çikolata girmeyen çocuklara çikolata verecekler. Bu iki hayırsever kuruluş tarafından bağışlanan malzemeleri bugün teslim alıyoruz. Yarından itibaren de dağıtmaya başlayacağız" sözlerine yer verdi.

Kızılay gönüllüsü olmaktan büyük mutluluk duyan Fevzi Münir Güler ise şunları söyledi: "İhtiyaç sahibi her vatandaşın kapısını çalıyoruz. Gönüllerine dokunuyoruz. Yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Çok büyük bir mutluluk. Bütün dostlarımıza insanlarımıza tavsiyem 'Gelin Kızılay gönüllüsü olsun. İnsanların kalplerine dokunun.

- Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor
- Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor
- Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor
- Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor

Türk Kızılayı, Ahmet Ali, Kızılay, Samsun, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor - Son Dakika


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