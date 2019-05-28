Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı şehit yakınları ve gazileri unutmadı

Türk Kızılayı şehit yakınları ve gazileri unutmadı

2 saat önce

Türk Kızılayı Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilerek Ramazan paketi verdi.

Türk Kızılayı şehit yakınları ve gazileri unutmadı, System.String[]
Türk Kızılayı Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilerek Ramazan paketi verdi.

Türk Kızılayı Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti. Burada şehit yakınları ve gaziler ile sohbet eden Başkan Bulut, vatanı, bayrağı ve bütün mukaddesatı için canını veren aziz şehitlerimize minnettar olduğunu, yaptıkları bu büyük fedakarlığın dünyada asla karşılığının olamayacağını ifade etti.

Türk Kızılayı olarak her daim şehit ve gazi ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Bulut, "Vatan savunması esnasında gazi olan kardeşlerimize yaptıkları bu büyük fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Hasta olan Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Bugün burada Ramazan ayının ruhumuzu dirilttiği, birlik ve dayanışmamızı pekiştirmesine vesile olacak Ramazan Paketlerini bölüşmenin huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Türk Kızılayı tarafından 150 adet Ramazan paketinin dağıtımının yapıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:14 Kaynak: İHA
Adıyaman, Türk Kızılayı, Güncel
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