Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Şehitkamil Şubesi Olağan Genel Kurulu

Türk Kızılayı Şehitkamil Şubesi Olağan Genel Kurulu

1 saat önce

Gaziantep'te, Türk Kızılayı Şehitkamil Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Şehitkamil Şubesi Olağan Genel Kurulu, System.String[]
Gaziantep'te, Türk Kızılayı Şehitkamil Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler, Çetin Emeç Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, Türk Kızılayı'nın ayrım yapmaksızın dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırdığını söyledi.

Kızılay'ın ihtiyaç anında dayanışmayı, ızdırap anında eşitliği, kızgınlık anında insancıllığın, savaş anında barışın ve tarafsızlığın simgesi olduğunu kaydeden Güler, şunları söyledi:

"İnsanlar arasında karşılıklı aylayışı, dostluğu, saygıyı ve iş birliğini sürekli barışı getirmeye uğraşmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse tüm afetlerde insanoğlunun elini tutup kaldıran insanoğluna destek veren, iyi ve kötü gün dostudur. Benim nacizane tabirim ise Kızılay, Türk milletinin vicdanıdır. Milletimizin hoşgörü ve yardımseverliğinin vücut bulmuş halidir."

Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım da yeni yönetime başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:33 Kaynak: AA

Gaziantep, Şehitkamil, Türk Kızılayı, Güncel
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