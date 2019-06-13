Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Soma'da 885 ailenin yüzünü güldürdü
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Türk Kızılayı Soma'da 885 ailenin yüzünü güldürdü

1 saat önce

Türk Kızılayı Soma Şubesi Ramazan ayı boyunca ilçedeki ihtiyaç sahibi 885 ailenin yüzünü güldürdü.

Türk Kızılayı Soma'da 885 ailenin yüzünü güldürdü, System.String[]
Türk Kızılayı Soma Şubesi Ramazan ayı boyunca ilçedeki ihtiyaç sahibi 885 ailenin yüzünü güldürdü.

Türk Kızılayı Soma Şubesi tarafından Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin katkıları ile toplanan 24 bin TL nakdi yardım ve 805 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk Kızılayı Soma Şubesi Başkanı Aziz Günal, "Ramazan ayında milli ve manevi değerlerimiz daha da pekişerek ön plana çıkıyor. Bu ayda Türk Kızılayı Soma Şubesi olarak hayırseverlerimizin katkıları ile bir çok ailemizin yüzünü güldürdük. Rabbim hayırseverlerimizin sayısını eksiltmesin arttırsın. Soma, Turgutalp, Avdan, Cenkyeri, Yağcıllı olmak üzere tüm mahallelerimizde muhtarlarımızın önderliğinde ihtiyaç sahipleri tespit edildi. Kızılay gönüllülerimiz tarafından 80 ailemize 24 bin TL nakdi yardım, 805 ailemize de gıda paketlerinin dağıtımı ve giysi ayakkabı yardımı yapıldı. Toplam 885 ailemize yardımda bulunduk. Türk Kızılayı Soma Şubesi olarak Ramazan ayı bitti yardımlar bitti demiyoruz. Yaklaşık 1608 konservemizin dağıtımı devam ediyor. Yardımda bulunan hayırsever vatandaşımıza ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz. Allah yaptıkları yardımları kabul eylesin." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
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