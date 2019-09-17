Türk Kızılayı Sudan'daki sel felaketinin ardından yardım kampanyası başlattı

Türk Kızılayı öncülüğünde 'Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım' kampanyası

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Acil olarak ihtiyaçları barınma, sağlık, eğitim ve gıda temelli ihtiyaç"

İSTANBUL - Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan'a İDSB-İnsani Yardım Platformu üyesi kuruluşlar yardım eli uzattı. Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" ortak sloganı ile yürütülen kampanyanın tanıtım toplantısı bugün Türk Kızılay İstanbul Genel Başkanlık Ofisi'nde gerçekleştirildi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bahsettiğimiz sayı yaklaşık yarım milyon insan. Acil olarak ihtiyaçları barınma, sağlık, eğitim ve gıda temelli ihtiyaç. Bu çerçevede bizde Sudan'ın yaralarını birlikte saralım adı altında bir insani yardım kampanyası başlatıyoruz" dedi.

Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" ortak sloganı ile yürütülen ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin çağrısı ile bir araya gelen 20'den fazla Sivil Toplum Kuruluşu, Sudan'ın yaralarını sarmak için harekete geçti.

Türk Kızılay İstanbul Genel Başkanlık Ofisi'nde düzenlenen toplantıya Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İslam Dünyası STK'ları birliği İnsani Yardım Platformu Genel Sekreteri Ali Kurt ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin çağrısı ile bir araya gelen 20'den fazla Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan'da selden en çok etkilenen bölgelerden El Ceyli şehrinde bin adet acil yardım kolisi dağıtımı gerçekleştiren platform üyesi kuruluşlar, aldıkları bilgiler ışığında acil olarak Türkiye'den bir yardım uçağının kaldırılması için girişimler başlatmıştı. Bu girişimlerin sonucu olarak içerisinde çadır, battaniye, ilaç, tıbbi malzeme, acil gıda paketleri, temizlik setlerinin bulunacağı ilk uçak yarın Ankara'dan Sudan'ın Başkenti Hartum'a hareket edecek.

'Türk köyleri inşa edilecek'

Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" ortak sloganı ile yürütülecek kampanyadan elde edilecek bağışlarla öncelikle Sudan'ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde "Türk Köyleri" inşa edilecek. Ayrıca çeşitli bölgelerde mobil klinik hizmeti verilerek Sudan halkına acil sağlık destek sağlanması planlanıyor. Kampanya sürecinde Türkiye'den temin edilen acil gıda ve temizlik malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

'Sudan'ın yaralarını birlikte saralım'

Programda konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kırsal anlamlarda kötü şartlarda kerpiçten evlerinde yaşayan yoksul Sudan'lı kardeşlerimiz şuan bu sel sularının aralarında evsiz bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Bahsettiğimiz sayı yaklaşık yarım milyon insan. Acil olarak ihtiyaçları barınma, sağlık, eğitim ve gıda temelli ihtiyaç. Bu çerçevede bizde Sudan'ın yaralarını birlikte saralım adı altında bir insani yardım kampanyası başlatıyoruz. Hem ülkemiz de, hem de dünyada İDSB bünyesinde farklı farklı ülkelerdeki yardım kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının da destek vereceği kampanya ile hızlı bir şekilde Sudan'ın yaralarını sarmaya gayret edeceğiz. Bunun ilk nişanesi olarak yarın bir kargo ile insani yardım malzemelerimiz Hartum'a doğru yola çıkacak. Kampanyalarımız ile birlikte diğer ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız" dedi.

İslam Dünyası STK'ları birliği İnsani Yardım Platformu Genel Sekreteri Ali Kurt ise Sudan'da yaşanan bu doğal afetin ardından bölgede incelemelerde bulunduklarını anlatarak, "Nil nehrinin taşması sonucu oluşan sel felaketi nedeniyle 16 eyalette yaklaşık 41 bin ev yıkılmış ve takriben 350 bin kişi bu afetten doğrudan etkilenmiş bulunuyor. Bu ziyaret vesilesiyle kuruluşlarımız ilk adımda selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan El Ceyli şehrinde müştereken bin adet acil yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdiler" şeklinde konuştu.

Yaptığımız değerlendirme toplantısı neticesinde Sudanlı yetkililerin de taleplerini dikkate aldıklarını kaydeden Kurt, "Felaketzedelerin öncelikle barınma, sağlık, eğitim ve beslenme hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bugün burada İnsani Yardım Platformu üyeleri olarak yaklaşık 65 bin 232 ailenin olumsuz olarak etkilendiği bu afet sonrası "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" ortak sloganı ile yeni bir kampanya başlatıyoruz. Gerek arkadaşlarımızın sahada yaptığı gözlemler, gerekse yerel yetkililerden aldığımız bilgiler ışığında Platform üyesi STK'larımızla işbirliği ve paylaşım içinde ilk adımda acil olarak, yarın, yani 18 Eylul 2019 tarihinde Ankara Esenboğa'dan Sudan'ın Başkenti Hartum'a hareket edecek bir yardım uçağını inşallah kaldıracağız. Bu uçağımızda öncelikli olarak çadır, battaniye, ilaç, tıbbi malzeme, acil gıda paketleri, temizlik ve hijyen setleri bulunmaktadır. Bugün hep birlikte başlattığımız bu kampanya sürecinde elde edilecek bağışlarla, özellikle kardeş Sudan'ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde yerel mimariye uygun "Türk Köyleri" inşa etmeyi planlıyoruz. Ayrıca çeşitli bölgelerde mobil klinik hizmeti vererek Sudan halkına acil sağlık desteği sağlamayı, duruma göre yerelden ya da ülkemizden temin edilecek acil gıda ve temizlik malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.