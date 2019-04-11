Türk Kızılayı Sur Şubesi'nden Selzedelere Yardım Eli

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığınca sel felakatinden etkilenen ailelere yardım eli uzattı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Türk Kızılay Sur Şube Başkanlığınca sel felakatinden etkilenen ailelere yardım eli uzattı.



Sur ilçesine bağlı Sati köyüne giden Kaymakam Abdullah Çiftçi ve Kızılay ekipleri, ailelere giyim, gıda, battaniye ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.



Köy muhtarı Metin Aslan'dan bilgi alan Çiftçi, Türk Kızılay'ının dünyanın her yerinde afet ve selden etkilenen mağdurlara her zaman yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.



Kızılay'ın kentte de insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Çiftçi, devlet olarak mağdur ailelerin yanında olduğunu kaydetti.



Türk Kızılay Sur Şubesi Başkanı Abdulaziz Yatkın da su baskınlarında zarar gören evleri tespit ettiklerini ve bu kapsamda mağdur ailelerin acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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