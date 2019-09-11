Türk kızılayı, suriye'de 'savaşın çocuklarının' yüzünü güldürdü

SURİYE'nin İdlib kentinde Rusya destekli Esad rejiminin saldırılarında ebeveynlerini kaybeden çocuklar ile akrabaları, Türk Kızılayı 'nın bakımlarını üstlendiği 15 yetimhanede yaşam mücadelesi veriyor. Kızılay ekipleri yetimhanede kalanların gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılarken, çocuklara da çikolata, şeker dağıtarak yüzlerini güldürüyor.

Suriye'de iç savaş başlamadan önce 1.4 milyon kişinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, 2011 yılından beri süren Esad rejimi saldırılarından kaçarak başka illerden İdlib'e sığınanlar nedeniyle 4.5 milyona ulaştı.

Kaybettiği toprakları tekrar kazanan Esad rejiminin, muhaliflerin ve sivillerin son kalesi olan İdlib'in güneyine saldırılarını artırması nedeniyle son 1 yılda 950 bin kişi, kent içinde yer değiştirdi. Son birkaç haftada 220 bin Suriyeli sınıra yakın tarım arazilerine göç ederek derme çatma çadırlarda ve kavurucu sıcakta zeytin ağaçlarının gölgesinde yaşarken; Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Atme Çadır Kenti'nin nüfusu da 1 milyona ulaştı.

Savaşta annesini veya babasını kaybeden çocuklar için Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib kırsalında kurulan yetimhane sayısı da 15'e yükseldi. Yetimhanelerde yaşayanların gıda, temizlik, giyecek gibi ihtiyaç ve bakımlarını da üstlenen Türk Kızılayı ekipleri, 168 aile, 808 kişinin yaşam mücadelesi verdiği Beyan ve Müşrif Yetimhaneleri'nde yardım kolisi dağıtımı yaptı, savaşın çocuklarına çikolata ve şeker dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Yetimhanede 7 çocuğuyla birlikte bir konteynerde kalan Macide Hamud (40), eşini savaşta kaybettiği için yetimhaneye sığındıklarını anlattı. Hamud, savaşın bir an önce bitmesini beklediklerini belirterek, zor olan yaşam şartlarının bir nebze de olsa kolaylaştırılmasını sağlayan Türk Kızılayı ekiplerine teşekkür etti.

Savaşta babasını kaybeden 13 yaşındaki Asya Derhli ile 10 yaşındaki Ahmet Süleyman ise bölgedeki savaş mağdurlarına yardımları için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

GEREKİRSE KAPASİTEMİZİ ARTIRIRIZ

Türk Kızılayı Suriye Sınır Yardımları Yöneticisi Hakan Sarı da kampların yanı sıra yetimhanelere de düzenli olarak yardımlarda bulunduklarını belirterek, "Düzenli olarak hijyen kolisi yardımı, gıda kolisi, çocuklara düzenli olarak çikolata, bisküvi, su, ekmek temini yapıyoruz ve tüm bakımlarıyla ilgileniyoruz. Temennimiz hukuk kurallarının devreye sokularak bir an önce çatışmaların son bulması, insanların burada huzur ve güven içerisinde yaşaması. Fakat bu gerçekleşmediği takdirde hem kamp, hem yetimhane kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kızılay erzek dağıtımı yapması

Kızılayın çocuklara çikolata dağıtması

Muhabir Nuri Pir anons

Kamp görüntüleri

Çocuk yakın yüz

Genel ve detaylar

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