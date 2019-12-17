Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot dağıtıldı - Son Dakika

Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot dağıtıldı

6 saat önce

Türk Kızılay Taşköprü İlçe Temsilciliği tarafından bir firmadan temin edilen kışlık botlar, Devrekani Şenlik Yatılı Bölge Okulunda okuyan öğrencilere dağıtıldı.

Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot dağıtıldı, System.String[]

Türk Kızılay Taşköprü İlçe Temsilciliği tarafından bir firmadan temin edilen kışlık botlar, Devrekani Şenlik Yatılı Bölge Okulunda okuyan öğrencilere dağıtıldı.


Türk Kızılay Taşköprü İlçe Temsilciliği tarafından bir firmadan tedarik edilen kışlık botlar, Devrekani Şenlik Yatılı Bölge Okulunda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere, Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel ile Taşköprü İlçe Temsilcisi Hüseyin Seven tarafından dağıtıldı.


Devrekani Şenlik Yatılı Bölge Okulundaki etkinliğine Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem, Devrekani İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Görür, Devrekani İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kaya, Şenlik Yatılı Bölge Okul Müdürü Nazım Yılmaz da katıldı.


Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, kendilerine teslim edilen kışlık botların ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim ettiklerini belirterek, "Bize bu imkanı sağlayan firmamıza ve yetkililerine teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimizin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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