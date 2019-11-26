Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Tel Abyad'a yardımlarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Türk Kızılayı Tel Abyad'a yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Türk Kızılayı Tel Abyad'a yardımlarını sürdürüyor

7 saat önce

Türk Kızılayı tarafından gönderilen ve içerisinde yardım malzemeleri bulunan 7 tır Tel Abyad'a ulaştı.

Türk Kızılayı Tel Abyad'a yardımlarını sürdürüyor, System.String[]

Türk Kızılayı tarafından gönderilen ve içerisinde yardım malzemeleri bulunan 7 tır Tel Abyad'a ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale döndü. Suriye krizinin başlamasıyla Tel Abyad ve Akçakale arasında 7 yıl ticarete ve harekete kapalı olan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Türkiye'den insani yardımlar kolayca sivillere ulaşıyor. Türk Kızılayı tarafından gönderilen 7 yardım tırı Tel Abyad'a ulaştı. Türk Kızılayı'nın gönderdiği 7 tırda gıda, battaniye, hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri olduğu öğrenildi. Yeniden açılan Tel Abyad kapısı sivillerin dolaşması ve Suriyeli mültecilerin kendi bölgelerine dönmelerini sağlamasının yanı sıra Türkiye'den giden insani ve lojistik yardımların ulaştırılmasına da katkı sağlıyor.

(İHA)

Türk Kızılayı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 00:40:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Tel Abyad'a yardımlarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]