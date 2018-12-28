Türk Kızılayı Tüm Canlıların Yanında"

Türk Kızılayı Kastamonu Kadın Kolları üyeleri, kentteki bazı okulların bahçesine kedi evi yerleştirip sahipsiz hayvanları besledi.

Türk Kızılayı Kastamonu Kadın Kolları üyeleri, kentteki bazı okulların bahçesine kedi evi yerleştirip sahipsiz hayvanları besledi.



Türk Kızılayı Kastamonu Kadın Kolları üyeleri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Kastamonu Temsilciliği ve Kastamonu Belediyesinin katkılarıyla kentteki 5 okulun bahçesine kedi evi yerleştirip, sahipsiz hayvanlara bakım yaptı.



Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Yerdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm canlıların değerli olduğunu söyledi.



Kendilerinin de sokak hayvanları için yola çıktıklarını belirten Yerdelen, "Havaların soğumasıyla soğuk kış günlerinde her hafta düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyeceğiz. Bugünkü çalışma biraz daha farklı oldu. Bugün hem besleme yaptık hem de bazı okullarımıza kedi evi hediye ettik." dedi.



Yardıma ihtiyaç duyanların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Yerdelen, "Türk Kızılayı deyince sadece insani yardımlar akla geliyor fakat biz insani yardımların dışında da tüm canlılarımızın yanındayız. Sokak hayvanlarımızın da ölmemesi, yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.



Yerdelen, aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olan Kastamonu Belediye Başkanı'nın eşi Nebahat Babaş ile Belediye Veteriner İşleri Müdürü Hatice Özbay'a da kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.



HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz ise Türk Kızılayı gönüllülerini duyarlı davranışları dolayısıyla tebrik ederek, "Sokak hayvanlarımızın yardıma çok ihtiyacı var. Herkes bir kilo mama alıp bir kap da sıcak su bırakarak sokak hayvanlarımızın şu günlerini daha rahat geçirmelerini sağlayabilir. Herkes çevresindeki sokak hayvanlarına baksa problem kalmaz." ifadelerini kullandı.



Kedi evlerini, Orhan Şaik Gökyay İlkokulu'nda görevli öğretmen Esin Demirbaş'ın öğrencileriyle yaptığını anlatan Kökgöz, bu anlamlı çalışmadan dolayı da Demirbaş ve öğrencilerini kutladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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