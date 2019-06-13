Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı yararına resim sergisi
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Türk Kızılayı yararına resim sergisi

4 saat önce

Türk Kızılayı gönüllüsü Fatmagül Aydemir 2. kişisel resim sergisini açtı.

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Türk Kızılayı gönüllüsü Fatmagül Aydemir 2. kişisel resim sergisini açtı.
İZBAN AŞ Çok Amaçlı Toplantı Salonundaki sergide, farklı tekniklerle yapılmış 30 resim Türk Kızılayı yararına satışa sunuldu.
Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, açılışta yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceklerini, gönüllü faaliyetlerini desteklemekten gurur duyduklarını dile getirdi.
Ressam Aydemir ise gönlünden geçenleri eserleriyle yansıtmaya, gönüller arasında köprü olmaya ve Türk Kızılayı'na destek vermeye çalıştığını belirtti.
Açılışta ayrıca Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konser verdi.
Sergi 2 gün ziyarete açık olacak.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:57 Kaynak: AA
İzmir, Türk Kızılayı, Güncel
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