Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Yardımlarda Hız Kesmedi

Türk Kızılayı Yardımlarda Hız Kesmedi

14 dakika önce

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi, geçen yıl sorumluluk sahasındaki Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta çoğunluğu yangınlardan oluşan, 448 kişinin etkilendiği 84 olay sonrasında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi, geçen yıl sorumluluk sahasındaki Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta çoğunluğu yangınlardan oluşan, 448 kişinin etkilendiği 84 olay sonrasında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kanber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal afetlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu, Türk milletinin afetlerle yaşamayı ve mücadeleyi öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi'ne toplam sekiz il bağlı olduğunu söyleyen Kanber, "Kastamonu, Karabük, Bartın, Sinop, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak illeri müdahale alanımız içerisinde. TÜİK verilerine göre, yaklaşık 3,5 milyon nüfusa hitap eden bölge afet yönetim merkeziyiz. 27 personelimizle 7/24 esasına göre hizmet veriyoruz." dedi.

Sel, yangın gibi afetlerin yaşanmamasının gönül arzu etmediğini fakat, söz konusu 8 ilde 2018 yılında bir çok yangın ve sel felaketleri olduğunu vurgulayan Kanber, şunları kaydetti:

"8 ilde toplamda 84 vakaya müdahale ettik. Bu vakaların 83'ünün yangın.Sel vakası Kastamonu ilimizde oldu ve bu olaylardan 448 vatandaşımız etkilendi. Battaniyesinden yatağına, mutfak setinden katelitiğine, giyim eşyasından gıda kolisine, konserve kavurmasından nevresim takımına kadar, çok çeşitli yelpazede malzemelerimizle bizzat olay yerine giderek ya da kargo ile bu insanların ızdıraplarını dindirmeye yönelik bir nebze olsun çaba sarf ettik."

"Türk Kızılayı'nın imkanları da artıyor."

Türk Kızılayı olarak yoksul vatandaşların da yardımlarına koştuklarını vurgulayan Kanber, şöyle konuştu:

"Toplam 23 yaşam konteynerimizi yangın, sel ve daimi fakirlik dediğimiz, yoksulluk hali olan vatandaşlarımıza verdik. Ülkemizin ve devletimizin imkanları arttıkça eş zamanlı Türk Kızılayı'nın imkanları da artıyor. Bu anlamda her türlü desteği verebilecek güçteyiz. Bir büyük afet anında 27 bin insanımıza ulaşabilecek beslenme ve barınma kapasitemiz bulunmaktadır. İnşallah ihtiyaç olmaz ama biz bunları hazır bekletiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:48 Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Kastamonu, Türk Kızılayı, Güncel
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