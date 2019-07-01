Türk Kızılayı yazılım kampı başladı
39 dakika önce
Türk Kızılayı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "robotik kodlama ve arduino" çalışmalarının yapılacağı yazılım kampının başladığını belirtti.
Türk Kızılayı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "robotik kodlama ve arduino" çalışmalarının yapılacağı yazılım kampının başladığını belirtti.
Paylaşımda, "Gençlerin yazılımla buluşmasını sağlayarak "robotik kodlama ve arduino" çalışmalarının yapılacağı Yazılım Kampımız İstanbul
Heybelida Gençlik Kampımızda başladı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Ünlü şarkıcı İrem Derici, podyuma çıkarak mankenlik yaptı
Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı
İmamoğlu, "İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili bir temasınız oldu mu?" sorusuna yanıt verdi
Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi