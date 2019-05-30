Türk Kızılayı Yeşilyurt'da Ramazan'ı dolu dolu geçiriyor

Kızılay Yeşilyurt Şubesince, Ramazan ayında birçok etkinliğe imza atıldı.

Kızılay Yeşilyurt Şubesince, Ramazan ayında birçok etkinliğe imza atıldı. Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dilek Korkmaz, Ramazan ayında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi.



Kısa bir süre önce kurulan Kızılay Yeşilyurt Şubesi, misyonu çerçevesinde birçok farklı ve güzel çalışmaya imza attı. Başkanlığını Dr. Dilek Korkmaz'ın yaptığı Kızılay Yeşilyurt Şubesi, Ramazan Ayı dolayısıyla çalışmalara hız verdi.



Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Dr. Dilek Korkmaz, özellikle Ramazan ayında azalan kan bağışı ihtiyacının giderebilmesi adına önceden Mustafa Avni Cüre İlkokulu'nun Kızılay gönüllüsü öğretmen ve velilerinden 22 ünite kan ve 8 kök hücre bağışının yanı sıra Malatya Park AVM önünde de vatandaşlardan 124 ünite kan bağışı topladıklarını söyledi.



Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın Yeşilyurt Şubesi'ni ziyaret ettikten sonra Ramazan Ayı'nda çalışmalara hız verdiklerini belirten Korkmaz, "Anneler Günü'nde, gönüllü anneleriyle yuvalarından uzakta olan 125 üniversite öğrencisi ile kendi hazırladıkları iftarlıkları paylaştı. Ramazanın bereketini komşu iftarlarıyla güzelleştiren Şube üye ve gönüllüleri, Doğu Türkistanlı mültecilerle iftar sofralarını bölüştü. Yine Mustafa Avni Cüre İlkokulu 2-D sınıfının minik öğrencilerimizin hazırladıkları birbirinden güzel yardım kolilerini de ihtiyaç sahibi ailelere öğrencilerle birlikte ulaştırdık" dedi.



Malatya Büyükşehir Belediyesinin Kapalı Çarşı üzerindeki ki iftar çadırında yemek dağıtımına Kızılay gönüllüsü üye ve gençlerin destek verdiğini söyleyen Korkmaz, Ramazan ayında koli yardımlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün Çocuk Hakları Komitesi gönüllüleriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kumanya ve temizlik malzemeleri de dağıtıklarını dile getirdi.



Ramazan ayında 220 aileye gıda kolisi, 105 aileye 405 adet temizlik malzemesi dağıttıklarını belirten Korkmaz, "TOKİ İmam Hatip Ortaokulu ve TOKİ İlkokulu'nda 80 öğrenciye bayramlık kıyafet yardımında bulunarak çocukları sevindirdik. Aynı okullarda Kızılay ve çalışmaları hakkında tanıtım ve bilgilendirme seminerleri verildi. Seminerlerde çocuklar Kızılay hakkında bilmediklerini öğrenirken, yanlış bilgilerini de düzeltme fırsatı buldular" ifadelerine yer verdi.



Başkan Dr. Dilek Korkmaz, Kızılay yardımları kapsamında bayram öncesi 225 aileye kıyafet yardımı yapıldığını ve bu yardımların Ramazan boyunca kıyafet, kumanya ve konserve et dağıtımıyla devam edileceğini belirtti. Korkmaz, ayrıca şube olarak, Kadir Gecesinde iftar sonrası lokma dağıtımına da destek vereceklerini ifade etti. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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