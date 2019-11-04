Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı yükümlülere kıyafet ve gıda yardımında bulundu
Son Dakika Güncel Türk Kızılayı yükümlülere kıyafet ve gıda yardımında bulundu

Türk Kızılayı yükümlülere kıyafet ve gıda yardımında bulundu

6 saat önce

Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanlığı tarafından denetim altında bulunan 30 yükümlüye kıyafet ve gıda yardımında bulunuldu.

Türk Kızılayı yükümlülere kıyafet ve gıda yardımında bulundu, System.String[]

Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanlığı tarafından denetim altında bulunan 30 yükümlüye kıyafet ve gıda yardımında bulunuldu.

Tekirdağ Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, denetimli serbestlik sisteminin 2005 yılından beri uygulandığını anımsattı.

Sistemin toplumu merkeze alan bir uygulama olduğunu ifade eden Karakoç, "Bilindiği gibi ülkemizde 2005 yılında adalet sisteminde yerini alan denetimli serbestlik sistemi bir taraftan eğitim ve psiko sosyal desteklerle denetimli serbestlik altında olan vatandaşlarımızı rehabilite etmeye çalışırken diğer taraftan da topluma karşı sosyal sorumluluk bilinci kazandırmaya uğraş vermektedir." diye konuştu.

Konuşma sonrası yükümlülere Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan yardım paketleri verildi.

Etkinliğe, Türk Kızılay'ı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Adalet Komisyon Başkanı Naci Ergin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül, Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı katıldı.

Türk Kızılayı, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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