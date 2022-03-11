Türk Kızılayın 63 yaşındaki gönüllüsü İstanbul'da kar nöbeti tutuyor - Son Dakika
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Türk Kızılayın 63 yaşındaki gönüllüsü İstanbul'da kar nöbeti tutuyor

11.03.2022 16:56
Türk Kızılayın 63 yaşındaki gönüllüsü İstanbul'da kar nöbeti tutuyor

Türk Kızılay gönüllüsü olarak 45 yıldır faaliyetlerini sürdüren 63 yaşındaki zabıta emeklisi Yunus Özer, destekte bulunmak üzere yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'a geldi.

Türk Kızılay gönüllüsü olarak 45 yıldır faaliyetlerini sürdüren 63 yaşındaki zabıta emeklisi Yunus Özer, destekte bulunmak üzere yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'a geldi.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da yaşayan 63 yaşındaki Özer, kuruluşun 190 bin gönüllüsünden sadece biri.

Özer, kan ekiplerine yardımcı olmaktan ihtiyaç sahiplerine yardım malzemeleri ulaştırılmasına ve afetlere kadar yürütülen bütün çalışmalara katılarak ihtiyacı olana el uzatıyor.

Özer, İstanbul'da etkili olan kar yağışı çalışmalarında da ilk günden bu yana Silivri Selimpaşa TIR Parkı olarak belirlenen görev yerinde, kar mağdurları ve bölgede çalışma yürütenlere destek oluyor. Özer, hem mobil ikram aracında çorba yapıyor hem de ikramlıkların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlıyor.

"Ömrüm oldukça da devam edeceğim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, 45 yıldır gönüllü olarak faaliyetlerde katıldığını belirtti.

Özer, zabıta memuruyken resmi çalışma saatleri bittiğinde yardımlara gönüllü destek verdiğini kaydederek, "Emekli olduktan sonra da hiç ara vermeden yardım çalışmalarına katıldım. Ömrüm oldukça da devam edeceğim. Kızılay'ı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve çevre illerdeki kar yağışıyla birlikte 7/24 esasına göre sahadan çalışmalarını yürüten Kızılay, 81 kritik noktadaki afet uzmanları, öncü araçları, mobil beslenme araçları, şubeleri ve gönüllüleriyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılayın 63 yaşındaki gönüllüsü İstanbul'da kar nöbeti tutuyor
Türk Kızılayın 63 yaşındaki gönüllüsü İstanbul'da kar nöbeti tutuyor
Türk Kızılayın 63 yaşındaki gönüllüsü İstanbul'da kar nöbeti tutuyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılayın 63 yaşındaki gönüllüsü İstanbul'da kar nöbeti tutuyor - Son Dakika


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