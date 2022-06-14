Osmaniye İlkokulu, Mustafa Açıkalın ve Birsen Güçlü Anaokulları ile bir turizm lisesinde eğitim gören öğrenciler, karne hediyelerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk Kızılayın Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi sürüyor - Son Dakika

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