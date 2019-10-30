Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bizler asil bir milletin evlatlarıyız. Dünyanın pek çok farklı yerinde sıkıntıya düşmüş, kendi devletinden, toplumundan koruma göremeyen milyonlarca insana kucak açmış durumdayız." dedi.

Kızılay Haftası kapsamında Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen etkinliklerle, Kızılay Haftası Sokağı'nın açılışı yapıldı.

Kınık, burada yaptığı konuşmada, Kızılay Haftası boyunca 151 yaşındaki merhamet çınarının faaliyetlerini anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

Türk Kızılayın bir iyilik nehri olduğunu ve çok uzun yıllardır aktığını dile getiren Kınık, gönüllülerin desteğiyle ayakta duran Kızılayın uzattığı dallarıyla dünyayı kuşatarak insanlığın onurunu korumaya çalıştığını belirtti.

Kınık, hafta boyu sürecek etkinliklerde Kızılayın tüm faaliyetlerinin tanıtılacağı Kızılay Sokağı'nı ziyaret eden çocukların, şiir, resim, tiyatro ve sokak oyunları gibi çalışmalarının da burada sergileneceğini ifade etti.

Türk Kızılay Başkanı Kınık, tören alanındaki çocuklara şöyle seslendi:

"Bizler asil bir milletin evlatlarıyız. Bu asil millet yüzyıllar boyunca sürekli düşenin dostu, başı dara düşenin sığınağı oldu. Dünyanın pek çok farklı yerinde sıkıntıya düşmüş, kendi devletinden, toplumundan koruma göremeyen milyonlarca insana kucak açmış durumdayız. Hep beraber, el birliğiyle bu insanların yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Kızılaycılık beşikte başlar, mezarda da devam eder. Elinize bu bayrağı aldınız, Kızılayımızın marşını söylediniz, sokağına girdiniz, artık hepiniz Kızılaycısınız. Bundan sonra hepiniz Kızılay elçilerisiniz. Sınıfta, sokakta, ailede Kızılayın değerlerini, ilkelerini, ne anlatmak istediğini sizler anlatacaksınız. Biz sizlerle birlikte varız, sizlerle güçlüyüz."

Kızılay Sokağı renkli görüntülere sahne olacak

Kızılay Sokağı'nda karşılama masası kurularak iyilik ajandası, kumbara, rozet ve boyama kitabı dağıtılacak, çocukların yaptığı resimler, faaliyet alanların fotoğrafları, Kızılay Haritası sergilenecek.

Sahne şovları ve çeşitli gösterilerin yapılacağı hafta boyunca bilgilendirme faaliyetleri de yürütülecek.